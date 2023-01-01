كرونة آيسلندية إلى كرونة سويدية

تحويل ISK إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
81.98 sek

1.00000 ISK = 0.08198 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الكرونا السويدية
1 ISK0.08198 SEK
5 ISK0.40988 SEK
10 ISK0.81976 SEK
20 ISK1.63952 SEK
50 ISK4.09879 SEK
100 ISK8.19758 SEK
250 ISK20.49395 SEK
500 ISK40.98790 SEK
1000 ISK81.97580 SEK
2000 ISK163.95160 SEK
5000 ISK409.87900 SEK
10000 ISK819.75800 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Icelandic Króna
1 SEK12.19870 ISK
5 SEK60.99350 ISK
10 SEK121.98700 ISK
20 SEK243.97400 ISK
50 SEK609.93500 ISK
100 SEK1219.87000 ISK
250 SEK3049.67500 ISK
500 SEK6099.35000 ISK
1000 SEK12198.70000 ISK
2000 SEK24397.40000 ISK
5000 SEK60993.50000 ISK
10000 SEK121987.00000 ISK