Исландские кроны в шведские кроны

Сконвертируйте ISK в SEK по реальному обменному курсу

1000 isk
82.95 sek

1.00000 ISK = 0.08295 SEK

Среднерыночный курс в 17:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса ISK к SEK

1 мин. назад 1 ISK → 0 SEK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.0732588.96171.454471.670820.956718.5021
1GBP1.163611.24875103.5091.692311.944031.1132221.5276
1USD0.931750.800801182.891.35521.556780.891417.2393
1INR0.01124080.009661010.012064210.01634940.01878130.0107540.207978

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Шведская крона
1 ISK0.08295 SEK
5 ISK0.41474 SEK
10 ISK0.82947 SEK
20 ISK1.65894 SEK
50 ISK4.14736 SEK
100 ISK8.29471 SEK
250 ISK20.73677 SEK
500 ISK41.47355 SEK
1000 ISK82.94710 SEK
2000 ISK165.89420 SEK
5000 ISK414.73550 SEK
10000 ISK829.47100 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Исландская крона
1 SEK12.05590 ISK
5 SEK60.27950 ISK
10 SEK120.55900 ISK
20 SEK241.11800 ISK
50 SEK602.79500 ISK
100 SEK1205.59000 ISK
250 SEK3013.97500 ISK
500 SEK6027.95000 ISK
1000 SEK12055.90000 ISK
2000 SEK24111.80000 ISK
5000 SEK60279.50000 ISK
10000 SEK120559.00000 ISK