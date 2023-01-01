كرونة آيسلندية إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل ISK إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٣٨٫٣٨ szl

1.00000 ISK = 0.13838 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Swazi Lilangeni
1 ISK0.13838 SZL
5 ISK0.69190 SZL
10 ISK1.38381 SZL
20 ISK2.76762 SZL
50 ISK6.91905 SZL
100 ISK13.83810 SZL
250 ISK34.59525 SZL
500 ISK69.19050 SZL
1000 ISK138.38100 SZL
2000 ISK276.76200 SZL
5000 ISK691.90500 SZL
10000 ISK1383.81000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Icelandic Króna
1 SZL7.22644 ISK
5 SZL36.13220 ISK
10 SZL72.26440 ISK
20 SZL144.52880 ISK
50 SZL361.32200 ISK
100 SZL722.64400 ISK
250 SZL1806.61000 ISK
500 SZL3613.22000 ISK
1000 SZL7226.44000 ISK
2000 SZL14452.88000 ISK
5000 SZL36132.20000 ISK
10000 SZL72264.40000 ISK