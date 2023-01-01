كرونة آيسلندية إلى دينار صربي

تحويل ISK إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
807.92 rsd

1.00000 ISK = 0.80792 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
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ISK إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الدينار الصربي
1 ISK0.80792 RSD
5 ISK4.03959 RSD
10 ISK8.07918 RSD
20 ISK16.15836 RSD
50 ISK40.39590 RSD
100 ISK80.79180 RSD
250 ISK201.97950 RSD
500 ISK403.95900 RSD
1000 ISK807.91800 RSD
2000 ISK1615.83600 RSD
5000 ISK4039.59000 RSD
10000 ISK8079.18000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Icelandic Króna
1 RSD1.23775 ISK
5 RSD6.18875 ISK
10 RSD12.37750 ISK
20 RSD24.75500 ISK
50 RSD61.88750 ISK
100 RSD123.77500 ISK
250 RSD309.43750 ISK
500 RSD618.87500 ISK
1000 RSD1237.75000 ISK
2000 RSD2475.50000 ISK
5000 RSD6188.75000 ISK
10000 RSD12377.50000 ISK