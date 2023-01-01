كرونة آيسلندية إلى بانغا تونغي

تحويل ISK إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٧٫٣١ top

1.00000 ISK = 0.01731 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Tongan Paʻanga
1 ISK0.01731 TOP
5 ISK0.08656 TOP
10 ISK0.17312 TOP
20 ISK0.34624 TOP
50 ISK0.86559 TOP
100 ISK1.73118 TOP
250 ISK4.32795 TOP
500 ISK8.65590 TOP
1000 ISK17.31180 TOP
2000 ISK34.62360 TOP
5000 ISK86.55900 TOP
10000 ISK173.11800 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Icelandic Króna
1 TOP57.76390 ISK
5 TOP288.81950 ISK
10 TOP577.63900 ISK
20 TOP1155.27800 ISK
50 TOP2888.19500 ISK
100 TOP5776.39000 ISK
250 TOP14440.97500 ISK
500 TOP28881.95000 ISK
1000 TOP57763.90000 ISK
2000 TOP115527.80000 ISK
5000 TOP288819.50000 ISK
10000 TOP577639.00000 ISK