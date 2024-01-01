İzlanda kronundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile ISK → TOP çevirin

1.000 isk
17,12 top

1.00000 ISK = 0.01712 TOP

07:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546351.0733589.10421.453691.653470.9488918.3334
1 GBP1.1700911.2559104.2591.700931.934681.1102921.4514
1 USD0.931650.796242183.0151.354351.540480.8840517.0805
1 INR0.01122280.009591540.01204610.01631450.01855660.01064930.205752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Tonga Pa'angası
1 ISK0.01712 TOP
5 ISK0.08560 TOP
10 ISK0.17120 TOP
20 ISK0.34241 TOP
50 ISK0.85602 TOP
100 ISK1.71204 TOP
250 ISK4.28010 TOP
500 ISK8.56020 TOP
1000 ISK17.12040 TOP
2000 ISK34.24080 TOP
5000 ISK85.60200 TOP
10000 ISK171.20400 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / İzlanda Kronu
1 TOP58.41000 ISK
5 TOP292.05000 ISK
10 TOP584.10000 ISK
20 TOP1168.20000 ISK
50 TOP2920.50000 ISK
100 TOP5841.00000 ISK
250 TOP14602.50000 ISK
500 TOP29205.00000 ISK
1000 TOP58410.00000 ISK
2000 TOP116820.00000 ISK
5000 TOP292050.00000 ISK
10000 TOP584100.00000 ISK