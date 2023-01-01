ألف كرونة آيسلندية إلى بانغا تونغي

تحويل ISK إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
17.13 top

1.00000 ISK = 0.01713 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Tongan Paʻanga
1 ISK0.01713 TOP
5 ISK0.08565 TOP
10 ISK0.17130 TOP
20 ISK0.34260 TOP
50 ISK0.85649 TOP
100 ISK1.71298 TOP
250 ISK4.28245 TOP
500 ISK8.56490 TOP
1000 ISK17.12980 TOP
2000 ISK34.25960 TOP
5000 ISK85.64900 TOP
10000 ISK171.29800 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Icelandic Króna
1 TOP58.37800 ISK
5 TOP291.89000 ISK
10 TOP583.78000 ISK
20 TOP1167.56000 ISK
50 TOP2918.90000 ISK
100 TOP5837.80000 ISK
250 TOP14594.50000 ISK
500 TOP29189.00000 ISK
1000 TOP58378.00000 ISK
2000 TOP116756.00000 ISK
5000 TOP291890.00000 ISK
10000 TOP583780.00000 ISK