5 بانغا تونغي إلى كرونة آيسلندية

تحويل TOP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5 top
290.73 isk

1.000 TOP = 58.15 ISK

Mid-market exchange rate at 11:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٤١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩٣١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بانغا تونغي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TOP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tongan paʻangas

TOP إلى USD

TOP إلى EUR

TOP إلى GBP

TOP إلى INR

TOP إلى JPY

TOP إلى RUB

TOP إلى AUD

TOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Icelandic Króna
1 TOP٥٨٫١٤٦٣٠ ISK
5 TOP٢٩٠٫٧٣١٥٠ ISK
10 TOP٥٨١٫٤٦٣٠٠ ISK
20 TOP١٬١٦٢٫٩٢٦٠٠ ISK
50 TOP٢٬٩٠٧٫٣١٥٠٠ ISK
100 TOP٥٬٨١٤٫٦٣٠٠٠ ISK
250 TOP١٤٬٥٣٦٫٥٧٥٠٠ ISK
500 TOP٢٩٬٠٧٣٫١٥٠٠٠ ISK
1000 TOP٥٨٬١٤٦٫٣٠٠٠٠ ISK
2000 TOP١١٦٬٢٩٢٫٦٠٠٠٠ ISK
5000 TOP٢٩٠٬٧٣١٫٥٠٠٠٠ ISK
10000 TOP٥٨١٬٤٦٣٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Tongan Paʻanga
1 ISK٠٫٠١٧٢٠ TOP
5 ISK٠٫٠٨٥٩٩ TOP
10 ISK٠٫١٧١٩٨ TOP
20 ISK٠٫٣٤٣٩٦ TOP
50 ISK٠٫٨٥٩٩٠ TOP
100 ISK١٫٧١٩٨٠ TOP
250 ISK٤٫٢٩٩٥٠ TOP
500 ISK٨٫٥٩٩٠٠ TOP
1000 ISK١٧٫١٩٨٠٠ TOP
2000 ISK٣٤٫٣٩٦٠٠ TOP
5000 ISK٨٥٫٩٩٠٠٠ TOP
10000 ISK١٧١٫٩٨٠٠٠ TOP