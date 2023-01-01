كرونة آيسلندية إلى كواشا زامبي

تحويل ISK إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
153.28 zmw

1.00000 ISK = 0.15328 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 15:39 UTC
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ISK إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.61311.437531.659890.962918.291
1GBP1.1528711.229102.1721.657491.913881.110121.0898
1USD0.938150.81367183.13451.348651.557270.903417.1601
1INR0.0112850.009787390.012028710.01622250.01873190.01086670.206414

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / زيميو
1 ISK0.15328 ZMW
5 ISK0.76642 ZMW
10 ISK1.53283 ZMW
20 ISK3.06566 ZMW
50 ISK7.66415 ZMW
100 ISK15.32830 ZMW
250 ISK38.32075 ZMW
500 ISK76.64150 ZMW
1000 ISK153.28300 ZMW
2000 ISK306.56600 ZMW
5000 ISK766.41500 ZMW
10000 ISK1532.83000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Icelandic Króna
1 ZMW6.52389 ISK
5 ZMW32.61945 ISK
10 ZMW65.23890 ISK
20 ZMW130.47780 ISK
50 ZMW326.19450 ISK
100 ZMW652.38900 ISK
250 ZMW1630.97250 ISK
500 ZMW3261.94500 ISK
1000 ZMW6523.89000 ISK
2000 ZMW13047.78000 ISK
5000 ZMW32619.45000 ISK
10000 ZMW65238.90000 ISK