50 كواشا زامبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل ZMW إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ zmw
٣٠٦٫٩٤ isk

1.00000 ZMW = 6.13889 ISK

Mid-market exchange rate at 08:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87611.08590.30081.485911.672830.964118.7594
1 GBP1.1414211.2384103.0681.695991.909341.1004521.4117
1 USD0.921650.807494183.22651.36951.541780.888617.2898
1 INR0.01107410.009702360.012015410.01645510.01852510.01067690.207744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Icelandic Króna
1 ZMW6.13889 ISK
5 ZMW30.69445 ISK
10 ZMW61.38890 ISK
20 ZMW122.77780 ISK
50 ZMW306.94450 ISK
100 ZMW613.88900 ISK
250 ZMW1534.72250 ISK
500 ZMW3069.44500 ISK
1000 ZMW6138.89000 ISK
2000 ZMW12277.78000 ISK
5000 ZMW30694.45000 ISK
10000 ZMW61388.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / زيميو
1 ISK0.16290 ZMW
5 ISK0.81448 ZMW
10 ISK1.62896 ZMW
20 ISK3.25792 ZMW
50 ISK8.14480 ZMW
100 ISK16.28960 ZMW
250 ISK40.72400 ZMW
500 ISK81.44800 ZMW
1000 ISK162.89600 ZMW
2000 ISK325.79200 ZMW
5000 ISK814.48000 ZMW
10000 ISK1628.96000 ZMW