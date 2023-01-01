كرونة آيسلندية إلى جنيه جيرزي

تحويل ISK إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5.76 jep

1.00000 ISK = 0.00576 JEP

Mid-market exchange rate at 20:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492011.658270.964418.8234
1 GBP1.1527411.263105.2521.719831.911461.111721.6975
1 USD0.912650.791766183.3351.36171.513430.880217.1793
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634010.01816080.01056220.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جيرسي
1 ISK0.00576 JEP
5 ISK0.02882 JEP
10 ISK0.05765 JEP
20 ISK0.11529 JEP
50 ISK0.28823 JEP
100 ISK0.57645 JEP
250 ISK1.44114 JEP
500 ISK2.88227 JEP
1000 ISK5.76454 JEP
2000 ISK11.52908 JEP
5000 ISK28.82270 JEP
10000 ISK57.64540 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Icelandic Króna
1 JEP173.47400 ISK
5 JEP867.37000 ISK
10 JEP1734.74000 ISK
20 JEP3469.48000 ISK
50 JEP8673.70000 ISK
100 JEP17347.40000 ISK
250 JEP43368.50000 ISK
500 JEP86737.00000 ISK
1000 JEP173474.00000 ISK
2000 JEP346948.00000 ISK
5000 JEP867370.00000 ISK
10000 JEP1734740.00000 ISK