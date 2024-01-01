İzlanda kronundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ISK → JEP çevirin

1.000 isk
5,75 jep

1.00000 ISK = 0.00575 JEP

07:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545051.0729589.07111.453261.653110.94903518.3263
1 GBP1.1702711.25565104.2381.700721.93461.1106321.4469
1 USD0.9320.7964183.01511.354451.540710.8845517.0803
1 INR0.0112270.009593440.01204610.01631570.01855940.01065530.205749

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İzlanda kronundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Jersey poundu
1 ISK0.00575 JEP
5 ISK0.02873 JEP
10 ISK0.05746 JEP
20 ISK0.11493 JEP
50 ISK0.28732 JEP
100 ISK0.57465 JEP
250 ISK1.43661 JEP
500 ISK2.87323 JEP
1000 ISK5.74645 JEP
2000 ISK11.49290 JEP
5000 ISK28.73225 JEP
10000 ISK57.46450 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / İzlanda Kronu
1 JEP174.02100 ISK
5 JEP870.10500 ISK
10 JEP1740.21000 ISK
20 JEP3480.42000 ISK
50 JEP8701.05000 ISK
100 JEP17402.10000 ISK
250 JEP43505.25000 ISK
500 JEP87010.50000 ISK
1000 JEP174021.00000 ISK
2000 JEP348042.00000 ISK
5000 JEP870105.00000 ISK
10000 JEP1740210.00000 ISK