كرونة آيسلندية إلى بيزو فلبيني

تحويل ISK إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٤١٧٫٤٢ php

1.00000 ISK = 0.41742 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Philippine Peso
1 ISK0.41742 PHP
5 ISK2.08710 PHP
10 ISK4.17420 PHP
20 ISK8.34840 PHP
50 ISK20.87100 PHP
100 ISK41.74200 PHP
250 ISK104.35500 PHP
500 ISK208.71000 PHP
1000 ISK417.42000 PHP
2000 ISK834.84000 PHP
5000 ISK2087.10000 PHP
10000 ISK4174.20000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Icelandic Króna
1 PHP2.39567 ISK
5 PHP11.97835 ISK
10 PHP23.95670 ISK
20 PHP47.91340 ISK
50 PHP119.78350 ISK
100 PHP239.56700 ISK
250 PHP598.91750 ISK
500 PHP1197.83500 ISK
1000 PHP2395.67000 ISK
2000 PHP4791.34000 ISK
5000 PHP11978.35000 ISK
10000 PHP23956.70000 ISK