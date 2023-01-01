10 آلاف بيزو فلبيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل PHP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10000 php
24811.80 isk

1.00000 PHP = 2.48118 ISK

Mid-market exchange rate at 00:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072589.17841.465521.646450.964418.7325
1GBP1.1531411.23675102.8361.689961.89861.1120821.6013
1USD0.93240.808571183.151.366451.535160.899217.4662
1INR0.01121350.009724240.012026510.01643360.01846250.01081420.210057

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Icelandic Króna
1 PHP2.48118 ISK
5 PHP12.40590 ISK
10 PHP24.81180 ISK
20 PHP49.62360 ISK
50 PHP124.05900 ISK
100 PHP248.11800 ISK
250 PHP620.29500 ISK
500 PHP1240.59000 ISK
1000 PHP2481.18000 ISK
2000 PHP4962.36000 ISK
5000 PHP12405.90000 ISK
10000 PHP24811.80000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Philippine Peso
1 ISK0.40303 PHP
5 ISK2.01517 PHP
10 ISK4.03035 PHP
20 ISK8.06070 PHP
50 ISK20.15175 PHP
100 ISK40.30350 PHP
250 ISK100.75875 PHP
500 ISK201.51750 PHP
1000 ISK403.03500 PHP
2000 ISK806.07000 PHP
5000 ISK2015.17500 PHP
10000 ISK4030.35000 PHP