5 بيزو فلبيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل PHP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5 php
12.40 isk

1.00000 PHP = 2.48060 ISK

Mid-market exchange rate at 00:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072689.18671.46561.646480.964418.7362
1GBP1.1531411.23685102.8441.690031.898611.1120821.6053
1USD0.93230.808505183.151.36641.535040.899117.468
1INR0.01121240.009723460.012026510.0164330.01846110.0108130.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Icelandic Króna
1 PHP2.48060 ISK
5 PHP12.40300 ISK
10 PHP24.80600 ISK
20 PHP49.61200 ISK
50 PHP124.03000 ISK
100 PHP248.06000 ISK
250 PHP620.15000 ISK
500 PHP1240.30000 ISK
1000 PHP2480.60000 ISK
2000 PHP4961.20000 ISK
5000 PHP12403.00000 ISK
10000 PHP24806.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Philippine Peso
1 ISK0.40313 PHP
5 ISK2.01565 PHP
10 ISK4.03129 PHP
20 ISK8.06258 PHP
50 ISK20.15645 PHP
100 ISK40.31290 PHP
250 ISK100.78225 PHP
500 ISK201.56450 PHP
1000 ISK403.12900 PHP
2000 ISK806.25800 PHP
5000 ISK2015.64500 PHP
10000 ISK4031.29000 PHP