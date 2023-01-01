كرونة آيسلندية إلى روبية سيشيلية

تحويل ISK إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
104.35 scr

1.00000 ISK = 0.10435 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
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ISK إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / روبية سيشيل
1 ISK0.10435 SCR
5 ISK0.52176 SCR
10 ISK1.04352 SCR
20 ISK2.08704 SCR
50 ISK5.21760 SCR
100 ISK10.43520 SCR
250 ISK26.08800 SCR
500 ISK52.17600 SCR
1000 ISK104.35200 SCR
2000 ISK208.70400 SCR
5000 ISK521.76000 SCR
10000 ISK1043.52000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Icelandic Króna
1 SCR9.58298 ISK
5 SCR47.91490 ISK
10 SCR95.82980 ISK
20 SCR191.65960 ISK
50 SCR479.14900 ISK
100 SCR958.29800 ISK
250 SCR2395.74500 ISK
500 SCR4791.49000 ISK
1000 SCR9582.98000 ISK
2000 SCR19165.96000 ISK
5000 SCR47914.90000 ISK
10000 SCR95829.80000 ISK