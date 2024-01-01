İzlanda kronundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile ISK → SCR çevirin

1.000 isk
103,70 scr

1.00000 ISK = 0.10370 SCR

07:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546251.0732589.09511.453661.653830.94918.3316
1 GBP1.170111.25585104.2541.700991.93521.1104321.4505
1 USD0.931750.796273183.01431.354451.540950.8842517.0805
1 INR0.0112240.0095920.012046110.01631590.01856250.01065180.205754

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Seyşeller Rupisi
1 ISK0.10370 SCR
5 ISK0.51850 SCR
10 ISK1.03699 SCR
20 ISK2.07398 SCR
50 ISK5.18495 SCR
100 ISK10.36990 SCR
250 ISK25.92475 SCR
500 ISK51.84950 SCR
1000 ISK103.69900 SCR
2000 ISK207.39800 SCR
5000 ISK518.49500 SCR
10000 ISK1036.99000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İzlanda Kronu
1 SCR9.64332 ISK
5 SCR48.21660 ISK
10 SCR96.43320 ISK
20 SCR192.86640 ISK
50 SCR482.16600 ISK
100 SCR964.33200 ISK
250 SCR2410.83000 ISK
500 SCR4821.66000 ISK
1000 SCR9643.32000 ISK
2000 SCR19286.64000 ISK
5000 SCR48216.60000 ISK
10000 SCR96433.20000 ISK