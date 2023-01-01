كرونة آيسلندية إلى دولار بليزي

تحويل ISK إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
14.79 bzd

1.00000 ISK = 0.01479 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
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ISK إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بليز
1 ISK0.01479 BZD
5 ISK0.07397 BZD
10 ISK0.14795 BZD
20 ISK0.29589 BZD
50 ISK0.73973 BZD
100 ISK1.47947 BZD
250 ISK3.69867 BZD
500 ISK7.39735 BZD
1000 ISK14.79470 BZD
2000 ISK29.58940 BZD
5000 ISK73.97350 BZD
10000 ISK147.94700 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Icelandic Króna
1 BZD67.59190 ISK
5 BZD337.95950 ISK
10 BZD675.91900 ISK
20 BZD1351.83800 ISK
50 BZD3379.59500 ISK
100 BZD6759.19000 ISK
250 BZD16897.97500 ISK
500 BZD33795.95000 ISK
1000 BZD67591.90000 ISK
2000 BZD135183.80000 ISK
5000 BZD337959.50000 ISK
10000 BZD675919.00000 ISK