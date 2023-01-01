10 كرونة آيسلندية إلى دولار بليزي

تحويل ISK إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
٠٫١٥ bzd

1.00000 ISK = 0.01454 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بليز
1 ISK0.01454 BZD
5 ISK0.07268 BZD
10 ISK0.14537 BZD
20 ISK0.29073 BZD
50 ISK0.72683 BZD
100 ISK1.45365 BZD
250 ISK3.63413 BZD
500 ISK7.26825 BZD
1000 ISK14.53650 BZD
2000 ISK29.07300 BZD
5000 ISK72.68250 BZD
10000 ISK145.36500 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Icelandic Króna
1 BZD68.79250 ISK
5 BZD343.96250 ISK
10 BZD687.92500 ISK
20 BZD1375.85000 ISK
50 BZD3439.62500 ISK
100 BZD6879.25000 ISK
250 BZD17198.12500 ISK
500 BZD34396.25000 ISK
1000 BZD68792.50000 ISK
2000 BZD137585.00000 ISK
5000 BZD343962.50000 ISK
10000 BZD687925.00000 ISK