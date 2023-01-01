2000 دولار بليزي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BZD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ bzd
١٣١٬٤٦٣ isk

1.00000 BZD = 65.73150 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:3 UTC
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BZD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.0889.30421.468751.670920.954618.4316
1GBP1.168711.26225104.3741.71661.952891.1156421.5419
1USD0.92590.792236182.68911.359951.547150.883917.0663
1INR0.01119770.00958090.012093510.01644650.01871040.01068940.206391

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Icelandic Króna
1 BZD65.73150 ISK
5 BZD328.65750 ISK
10 BZD657.31500 ISK
20 BZD1314.63000 ISK
50 BZD3286.57500 ISK
100 BZD6573.15000 ISK
250 BZD16432.87500 ISK
500 BZD32865.75000 ISK
1000 BZD65731.50000 ISK
2000 BZD131463.00000 ISK
5000 BZD328657.50000 ISK
10000 BZD657315.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بليز
1 ISK0.01521 BZD
5 ISK0.07607 BZD
10 ISK0.15213 BZD
20 ISK0.30427 BZD
50 ISK0.76067 BZD
100 ISK1.52134 BZD
250 ISK3.80335 BZD
500 ISK7.60670 BZD
1000 ISK15.21340 BZD
2000 ISK30.42680 BZD
5000 ISK76.06700 BZD
10000 ISK152.13400 BZD