İzlanda kronundan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → BZD çevirin

1.000 isk
14,43 bzd

1.00000 ISK = 0.01443 BZD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0731589.08721.453311.652530.94926518.3308
1 GBP1.1712111.2569104.3411.702161.935481.1117921.4695
1 USD0.93180.795608183.01471.354251.539880.8845517.0813
1 INR0.0112250.009583940.012046110.01631340.01854950.01065530.205762

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İzlanda kronundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Belize Doları
1 ISK0.01443 BZD
5 ISK0.07217 BZD
10 ISK0.14433 BZD
20 ISK0.28866 BZD
50 ISK0.72166 BZD
100 ISK1.44331 BZD
250 ISK3.60828 BZD
500 ISK7.21655 BZD
1000 ISK14.43310 BZD
2000 ISK28.86620 BZD
5000 ISK72.16550 BZD
10000 ISK144.33100 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / İzlanda Kronu
1 BZD69.28500 ISK
5 BZD346.42500 ISK
10 BZD692.85000 ISK
20 BZD1385.70000 ISK
50 BZD3464.25000 ISK
100 BZD6928.50000 ISK
250 BZD17321.25000 ISK
500 BZD34642.50000 ISK
1000 BZD69285.00000 ISK
2000 BZD138570.00000 ISK
5000 BZD346425.00000 ISK
10000 BZD692850.00000 ISK