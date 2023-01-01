كرونة آيسلندية إلى دولار بربادوسي

تحويل ISK إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٤٫٨٢ bbd

1.00000 ISK = 0.01482 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.0662588.64221.437151.659150.9623518.2974
1GBP1.1538711.23035102.2851.658331.914491.1104321.1134
1USD0.93790.812777183.13451.347851.556060.9025517.1605
1INR0.01128130.009776650.012028710.01621290.01871730.01085650.206419

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بربادوسي
1 ISK0.01482 BBD
5 ISK0.07408 BBD
10 ISK0.14816 BBD
20 ISK0.29633 BBD
50 ISK0.74082 BBD
100 ISK1.48164 BBD
250 ISK3.70410 BBD
500 ISK7.40820 BBD
1000 ISK14.81640 BBD
2000 ISK29.63280 BBD
5000 ISK74.08200 BBD
10000 ISK148.16400 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Icelandic Króna
1 BBD67.49290 ISK
5 BBD337.46450 ISK
10 BBD674.92900 ISK
20 BBD1349.85800 ISK
50 BBD3374.64500 ISK
100 BBD6749.29000 ISK
250 BBD16873.22500 ISK
500 BBD33746.45000 ISK
1000 BBD67492.90000 ISK
2000 BBD134985.80000 ISK
5000 BBD337464.50000 ISK
10000 BBD674929.00000 ISK