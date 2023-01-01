كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل ISK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
49.78 ttd

1.00000 ISK = 0.04978 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
تتبع سعر الصرف
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ISK إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ISK0.04978 TTD
5 ISK0.24891 TTD
10 ISK0.49782 TTD
20 ISK0.99564 TTD
50 ISK2.48910 TTD
100 ISK4.97820 TTD
250 ISK12.44550 TTD
500 ISK24.89100 TTD
1000 ISK49.78200 TTD
2000 ISK99.56400 TTD
5000 ISK248.91000 TTD
10000 ISK497.82000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Icelandic Króna
1 TTD20.08760 ISK
5 TTD100.43800 ISK
10 TTD200.87600 ISK
20 TTD401.75200 ISK
50 TTD1004.38000 ISK
100 TTD2008.76000 ISK
250 TTD5021.90000 ISK
500 TTD10043.80000 ISK
1000 TTD20087.60000 ISK
2000 TTD40175.20000 ISK
5000 TTD100438.00000 ISK
10000 TTD200876.00000 ISK