20 كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل ISK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
٠٫٩٨ ttd

1.00000 ISK = 0.04901 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ISK0.04901 TTD
5 ISK0.24504 TTD
10 ISK0.49007 TTD
20 ISK0.98014 TTD
50 ISK2.45035 TTD
100 ISK4.90070 TTD
250 ISK12.25175 TTD
500 ISK24.50350 TTD
1000 ISK49.00700 TTD
2000 ISK98.01400 TTD
5000 ISK245.03500 TTD
10000 ISK490.07000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Icelandic Króna
1 TTD20.40530 ISK
5 TTD102.02650 ISK
10 TTD204.05300 ISK
20 TTD408.10600 ISK
50 TTD1020.26500 ISK
100 TTD2040.53000 ISK
250 TTD5101.32500 ISK
500 TTD10202.65000 ISK
1000 TTD20405.30000 ISK
2000 TTD40810.60000 ISK
5000 TTD102026.50000 ISK
10000 TTD204053.00000 ISK