5000 كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو
تحويل ISK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Icelandic Króna
|1 TTD
|20.40530 ISK
|5 TTD
|102.02650 ISK
|10 TTD
|204.05300 ISK
|20 TTD
|408.10600 ISK
|50 TTD
|1020.26500 ISK
|100 TTD
|2040.53000 ISK
|250 TTD
|5101.32500 ISK
|500 TTD
|10202.65000 ISK
|1000 TTD
|20405.30000 ISK
|2000 TTD
|40810.60000 ISK
|5000 TTD
|102026.50000 ISK
|10000 TTD
|204053.00000 ISK