كرونة آيسلندية إلى فلورن أروبي

تحويل ISK إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٣٫٢٨ awg

1.00000 ISK = 0.01328 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:24 UTC
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ISK إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.0662588.64221.437151.659150.9623518.2974
1GBP1.1538711.23035102.2851.658331.914491.1104321.1134
1USD0.93790.812777183.13451.347851.556060.9025517.1605
1INR0.01128130.009776650.012028710.01621290.01871730.01085650.206419

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Aruban Florin
1 ISK0.01328 AWG
5 ISK0.06641 AWG
10 ISK0.13282 AWG
20 ISK0.26564 AWG
50 ISK0.66410 AWG
100 ISK1.32820 AWG
250 ISK3.32050 AWG
500 ISK6.64100 AWG
1000 ISK13.28200 AWG
2000 ISK26.56400 AWG
5000 ISK66.41000 AWG
10000 ISK132.82000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Icelandic Króna
1 AWG75.29010 ISK
5 AWG376.45050 ISK
10 AWG752.90100 ISK
20 AWG1505.80200 ISK
50 AWG3764.50500 ISK
100 AWG7529.01000 ISK
250 AWG18822.52500 ISK
500 AWG37645.05000 ISK
1000 AWG75290.10000 ISK
2000 AWG150580.20000 ISK
5000 AWG376450.50000 ISK
10000 AWG752901.00000 ISK