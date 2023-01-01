كرونة آيسلندية إلى ليو مولدوفي

تحويل ISK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٣٢٫١١ mdl

1.00000 ISK = 0.13211 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
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ISK إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0661588.63381.437761.660020.9628518.2993
1GBP1.153611.2299102.2471.658581.914991.1107521.1099
1USD0.937950.813074183.13451.348551.557030.903117.1639
1INR0.01128240.009780230.012028710.01622130.0187290.01086310.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / مولدوفى Leu
1 ISK0.13211 MDL
5 ISK0.66057 MDL
10 ISK1.32113 MDL
20 ISK2.64226 MDL
50 ISK6.60565 MDL
100 ISK13.21130 MDL
250 ISK33.02825 MDL
500 ISK66.05650 MDL
1000 ISK132.11300 MDL
2000 ISK264.22600 MDL
5000 ISK660.56500 MDL
10000 ISK1321.13000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Icelandic Króna
1 MDL7.56929 ISK
5 MDL37.84645 ISK
10 MDL75.69290 ISK
20 MDL151.38580 ISK
50 MDL378.46450 ISK
100 MDL756.92900 ISK
250 MDL1892.32250 ISK
500 MDL3784.64500 ISK
1000 MDL7569.29000 ISK
2000 MDL15138.58000 ISK
5000 MDL37846.45000 ISK
10000 MDL75692.90000 ISK