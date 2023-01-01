2000 كرونة آيسلندية إلى ليو مولدوفي

تحويل ISK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ isk
٢٦٢٫٢١ mdl

1.00000 ISK = 0.13111 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / مولدوفى Leu
1 ISK0.13111 MDL
5 ISK0.65553 MDL
10 ISK1.31107 MDL
20 ISK2.62214 MDL
50 ISK6.55535 MDL
100 ISK13.11070 MDL
250 ISK32.77675 MDL
500 ISK65.55350 MDL
1000 ISK131.10700 MDL
2000 ISK262.21400 MDL
5000 ISK655.53500 MDL
10000 ISK1311.07000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Icelandic Króna
1 MDL7.62734 ISK
5 MDL38.13670 ISK
10 MDL76.27340 ISK
20 MDL152.54680 ISK
50 MDL381.36700 ISK
100 MDL762.73400 ISK
250 MDL1906.83500 ISK
500 MDL3813.67000 ISK
1000 MDL7627.34000 ISK
2000 MDL15254.68000 ISK
5000 MDL38136.70000 ISK
10000 MDL76273.40000 ISK