İzlanda kronundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile ISK → MDL çevirin

1.000 isk
128,64 mdl

1.00000 ISK = 0.12863 MDL

07:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854431.073389.10261.453621.653520.9490218.3293
1 GBP1.1703711.25615104.2821.701271.935221.1107121.4519
1 USD0.93170.796083183.01741.354351.540590.8842517.0775
1 INR0.0112230.009589350.012045710.0163140.01855750.01065140.20571

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İzlanda kronundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

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ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Moldova Leyi
1 ISK0.12863 MDL
5 ISK0.64318 MDL
10 ISK1.28635 MDL
20 ISK2.57270 MDL
50 ISK6.43175 MDL
100 ISK12.86350 MDL
250 ISK32.15875 MDL
500 ISK64.31750 MDL
1000 ISK128.63500 MDL
2000 ISK257.27000 MDL
5000 ISK643.17500 MDL
10000 ISK1286.35000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / İzlanda Kronu
1 MDL7.77391 ISK
5 MDL38.86955 ISK
10 MDL77.73910 ISK
20 MDL155.47820 ISK
50 MDL388.69550 ISK
100 MDL777.39100 ISK
250 MDL1943.47750 ISK
500 MDL3886.95500 ISK
1000 MDL7773.91000 ISK
2000 MDL15547.82000 ISK
5000 MDL38869.55000 ISK
10000 MDL77739.10000 ISK