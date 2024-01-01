2.000 Moldova leyinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MDL → ISK çevirin

2.000 mdl
15.752,04 isk

1,000L MDL = 7,876kr ISK

16:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,87607,9261
Düşük7,72997,7299
Ortalama7,77637,8204
Değişim1.06%-0.45%
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1 MDL → ISK istatistikleri

MDL → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,8760, en düşük 7,7299 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,7763 oldu. MDL → ISK kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

MDL → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,9261, en düşük 7,7299 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,8204 oldu. MDL → ISK kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1841,3841,53383,7371,6771,336
1 GBP1,277123,2231,7681,957106,9442,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13411,10760,4841,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İzlanda Kronu
1 MDL7,87602 ISK
5 MDL39,38010 ISK
10 MDL78,76020 ISK
20 MDL157,52040 ISK
50 MDL393,80100 ISK
100 MDL787,60200 ISK
250 MDL1.969,00500 ISK
500 MDL3.938,01000 ISK
1000 MDL7.876,02000 ISK
2000 MDL15.752,04000 ISK
5000 MDL39.380,10000 ISK
10000 MDL78.760,20000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Moldova Leyi
1 ISK0,12697 MDL
5 ISK0,63484 MDL
10 ISK1,26968 MDL
20 ISK2,53936 MDL
50 ISK6,34840 MDL
100 ISK12,69680 MDL
250 ISK31,74200 MDL
500 ISK63,48400 MDL
1000 ISK126,96800 MDL
2000 ISK253,93600 MDL
5000 ISK634,84000 MDL
10000 ISK1.269,68000 MDL