Исландские кроны в молдавские леи

Сконвертируйте ISK в MDL по реальному обменному курсу

1 000 isk
134,04 mdl

1.00000 ISK = 0.13404 MDL

Среднерыночный курс в 17:33 UTC
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График изменения обменного курса ISK к MDL

1 мин. назад 1 ISK → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859551.073188.94931.454371.670580.956618.5029
1GBP1.163411.2484103.481.691961.943491.1129121.5255
1USD0.93190.801025182.891.35531.556780.891417.2425
1INR0.01124240.009663710.012064210.01635060.01878130.0107540.208017

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Исландская крона / Молдавский лей
1 ISK0.13404 MDL
5 ISK0.67020 MDL
10 ISK1.34040 MDL
20 ISK2.68080 MDL
50 ISK6.70200 MDL
100 ISK13.40400 MDL
250 ISK33.51000 MDL
500 ISK67.02000 MDL
1000 ISK134.04000 MDL
2000 ISK268.08000 MDL
5000 ISK670.20000 MDL
10000 ISK1340.40000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Исландская крона
1 MDL7.46045 ISK
5 MDL37.30225 ISK
10 MDL74.60450 ISK
20 MDL149.20900 ISK
50 MDL373.02250 ISK
100 MDL746.04500 ISK
250 MDL1865.11250 ISK
500 MDL3730.22500 ISK
1000 MDL7460.45000 ISK
2000 MDL14920.90000 ISK
5000 MDL37302.25000 ISK
10000 MDL74604.50000 ISK