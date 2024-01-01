1 исландская крона в молдавские леи

Сконвертируйте ISK в MDL по реальному обменному курсу

1 isk
0,13 mdl

kr1,000 ISK = L0,1281 MDL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12940,1294
Низкий0,12750,1257
В среднем0,12860,1277
Изменить0.29%1.03%
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Соотношение 1 ISK к MDL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MDL составил 0,1294, а минимальный — 0,1275. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1286. Изменение курса ISK к MDL в процентном соотношении составило 0.29.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MDL составил 0,1294, а минимальный — 0,1257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1277. Изменение курса ISK к MDL в процентном соотношении составило 1.03.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Молдавский лей
1 ISK0,12813 MDL
5 ISK0,64063 MDL
10 ISK1,28126 MDL
20 ISK2,56252 MDL
50 ISK6,40630 MDL
100 ISK12,81260 MDL
250 ISK32,03150 MDL
500 ISK64,06300 MDL
1000 ISK128,12600 MDL
2000 ISK256,25200 MDL
5000 ISK640,63000 MDL
10000 ISK1 281,26000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Исландская крона
1 MDL7,80481 ISK
5 MDL39,02405 ISK
10 MDL78,04810 ISK
20 MDL156,09620 ISK
50 MDL390,24050 ISK
100 MDL780,48100 ISK
250 MDL1 951,20250 ISK
500 MDL3 902,40500 ISK
1000 MDL7 804,81000 ISK
2000 MDL15 609,62000 ISK
5000 MDL39 024,05000 ISK
10000 MDL78 048,10000 ISK