История обменного курса исландская крона–молдавские леи

Обменный курс исландская крона/молдавские леи сейчас составляет 0,128, отражая изменение в размере -0.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.890% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/молдавские леи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,130, и минимумом, равным 0,128, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.665% уменьшение стоимости.