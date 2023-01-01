كرونة آيسلندية إلى درهم إماراتي

تحويل ISK إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٦٫٩٥ aed

1.00000 ISK = 0.02695 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ISK0.02695 AED
5 ISK0.13476 AED
10 ISK0.26951 AED
20 ISK0.53902 AED
50 ISK1.34755 AED
100 ISK2.69511 AED
250 ISK6.73778 AED
500 ISK13.47555 AED
1000 ISK26.95110 AED
2000 ISK53.90220 AED
5000 ISK134.75550 AED
10000 ISK269.51100 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Icelandic Króna
1 AED37.10420 ISK
5 AED185.52100 ISK
10 AED371.04200 ISK
20 AED742.08400 ISK
50 AED1855.21000 ISK
100 AED3710.42000 ISK
250 AED9276.05000 ISK
500 AED18552.10000 ISK
1000 AED37104.20000 ISK
2000 AED74208.40000 ISK
5000 AED185521.00000 ISK
10000 AED371042.00000 ISK