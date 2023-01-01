كرونة آيسلندية إلى جنيه مانكس

تحويل ISK إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٫٧٦ imp

1.00000 ISK = 0.00576 IMP

Mid-market exchange rate at 20:51
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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.912651.336751.36191.513550.7917971.6394818.6611
1 EUR1.095711.464681.492231.658390.86761.7963820.447
1 SGD0.7480830.68274411.018811.132260.592331.2264713.9601
1 CAD0.7342680.6701360.98153311.111350.5813911.2038213.7023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جزيرة مان
1 ISK0.00576 IMP
5 ISK0.02882 IMP
10 ISK0.05764 IMP
20 ISK0.11529 IMP
50 ISK0.28822 IMP
100 ISK0.57644 IMP
250 ISK1.44111 IMP
500 ISK2.88222 IMP
1000 ISK5.76444 IMP
2000 ISK11.52888 IMP
5000 ISK28.82220 IMP
10000 ISK57.64440 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Icelandic Króna
1 IMP173.47700 ISK
5 IMP867.38500 ISK
10 IMP1734.77000 ISK
20 IMP3469.54000 ISK
50 IMP8673.85000 ISK
100 IMP17347.70000 ISK
250 IMP43369.25000 ISK
500 IMP86738.50000 ISK
1000 IMP173477.00000 ISK
2000 IMP346954.00000 ISK
5000 IMP867385.00000 ISK
10000 IMP1734770.00000 ISK