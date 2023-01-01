كرونة آيسلندية إلى شلن كيني

تحويل ISK إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٬٠٨٢ kes

1.00000 ISK = 1.08160 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / شلن كيني
1 ISK1.08160 KES
5 ISK5.40800 KES
10 ISK10.81600 KES
20 ISK21.63200 KES
50 ISK54.08000 KES
100 ISK108.16000 KES
250 ISK270.40000 KES
500 ISK540.80000 KES
1000 ISK1081.60000 KES
2000 ISK2163.20000 KES
5000 ISK5408.00000 KES
10000 ISK10816.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Icelandic Króna
1 KES0.92456 ISK
5 KES4.62279 ISK
10 KES9.24559 ISK
20 KES18.49118 ISK
50 KES46.22795 ISK
100 KES92.45590 ISK
250 KES231.13975 ISK
500 KES462.27950 ISK
1000 KES924.55900 ISK
2000 KES1849.11800 ISK
5000 KES4622.79500 ISK
10000 KES9245.59000 ISK