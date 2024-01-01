İzlanda kronundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ISK → KES çevirin

1.000 isk
1.086 kes

1.00000 ISK = 1.08606 KES

07:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931751.34741.354251.540480.7961471.6435219.0321
1 EUR1.073211.446031.453381.653240.8544251.7638320.4252
1 SGD0.742170.69154911.005081.14330.5908761.2197714.1251
1 CAD0.7384160.6880510.99494211.137510.5878881.213614.0536

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İzlanda kronundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kenya Şilini
1 ISK1.08606 KES
5 ISK5.43030 KES
10 ISK10.86060 KES
20 ISK21.72120 KES
50 ISK54.30300 KES
100 ISK108.60600 KES
250 ISK271.51500 KES
500 ISK543.03000 KES
1000 ISK1086.06000 KES
2000 ISK2172.12000 KES
5000 ISK5430.30000 KES
10000 ISK10860.60000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / İzlanda Kronu
1 KES0.92076 ISK
5 KES4.60379 ISK
10 KES9.20759 ISK
20 KES18.41518 ISK
50 KES46.03795 ISK
100 KES92.07590 ISK
250 KES230.18975 ISK
500 KES460.37950 ISK
1000 KES920.75900 ISK
2000 KES1841.51800 ISK
5000 KES4603.79500 ISK
10000 KES9207.59000 ISK