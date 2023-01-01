10 شلن كيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل KES إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 kes
9.27 isk

1.00000 KES = 0.92687 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 02:43
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KES إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.05887.99921.45111.676310.946219.2984
1GBP1.1487711.21535101.0871.666911.925611.0869622.1686
1USD0.94520.822808183.1751.371551.584410.894318.2405
1INR0.01136370.009892490.012022810.01648990.01904910.0107520.219303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Icelandic Króna
1 KES0.92687 ISK
5 KES4.63435 ISK
10 KES9.26869 ISK
20 KES18.53738 ISK
50 KES46.34345 ISK
100 KES92.68690 ISK
250 KES231.71725 ISK
500 KES463.43450 ISK
1000 KES926.86900 ISK
2000 KES1853.73800 ISK
5000 KES4634.34500 ISK
10000 KES9268.69000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / شلن كيني
1 ISK1.07890 KES
5 ISK5.39450 KES
10 ISK10.78900 KES
20 ISK21.57800 KES
50 ISK53.94500 KES
100 ISK107.89000 KES
250 ISK269.72500 KES
500 ISK539.45000 KES
1000 ISK1078.90000 KES
2000 ISK2157.80000 KES
5000 ISK5394.50000 KES
10000 ISK10789.00000 KES