5000 كرونة آيسلندية إلى شلن كيني

تحويل ISK إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5000 isk
5402 kes

1.00000 ISK = 1.08030 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / شلن كيني
1 ISK1.08030 KES
5 ISK5.40150 KES
10 ISK10.80300 KES
20 ISK21.60600 KES
50 ISK54.01500 KES
100 ISK108.03000 KES
250 ISK270.07500 KES
500 ISK540.15000 KES
1000 ISK1080.30000 KES
2000 ISK2160.60000 KES
5000 ISK5401.50000 KES
10000 ISK10803.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Icelandic Króna
1 KES0.92567 ISK
5 KES4.62834 ISK
10 KES9.25668 ISK
20 KES18.51336 ISK
50 KES46.28340 ISK
100 KES92.56680 ISK
250 KES231.41700 ISK
500 KES462.83400 ISK
1000 KES925.66800 ISK
2000 KES1851.33600 ISK
5000 KES4628.34000 ISK
10000 KES9256.68000 ISK