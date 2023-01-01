كرونة آيسلندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ISK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
762.26 cve

1.00000 ISK = 0.76226 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / اسكودو الرأس الأخضر
1 ISK0.76226 CVE
5 ISK3.81133 CVE
10 ISK7.62265 CVE
20 ISK15.24530 CVE
50 ISK38.11325 CVE
100 ISK76.22650 CVE
250 ISK190.56625 CVE
500 ISK381.13250 CVE
1000 ISK762.26500 CVE
2000 ISK1524.53000 CVE
5000 ISK3811.32500 CVE
10000 ISK7622.65000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Icelandic Króna
1 CVE1.31188 ISK
5 CVE6.55940 ISK
10 CVE13.11880 ISK
20 CVE26.23760 ISK
50 CVE65.59400 ISK
100 CVE131.18800 ISK
250 CVE327.97000 ISK
500 CVE655.94000 ISK
1000 CVE1311.88000 ISK
2000 CVE2623.76000 ISK
5000 CVE6559.40000 ISK
10000 CVE13118.80000 ISK