10 كرونة آيسلندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ISK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
٧٫٥٤ cve

1.00000 ISK = 0.75401 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / اسكودو الرأس الأخضر
1 ISK0.75401 CVE
5 ISK3.77006 CVE
10 ISK7.54011 CVE
20 ISK15.08022 CVE
50 ISK37.70055 CVE
100 ISK75.40110 CVE
250 ISK188.50275 CVE
500 ISK377.00550 CVE
1000 ISK754.01100 CVE
2000 ISK1508.02200 CVE
5000 ISK3770.05500 CVE
10000 ISK7540.11000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Icelandic Króna
1 CVE1.32624 ISK
5 CVE6.63120 ISK
10 CVE13.26240 ISK
20 CVE26.52480 ISK
50 CVE66.31200 ISK
100 CVE132.62400 ISK
250 CVE331.56000 ISK
500 CVE663.12000 ISK
1000 CVE1326.24000 ISK
2000 CVE2652.48000 ISK
5000 CVE6631.20000 ISK
10000 CVE13262.40000 ISK