1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

تحويل CVE إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
1.36 isk

Esc1.000 CVE = kr1.365 ISK

Mid-market exchange rate at 18:42
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى ISK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7511.5021.6590.94620.844
1 GBP1.16811.277107.1761.7541.9381.10524.348
1 USD0.9150.783183.9441.3741.5180.86619.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Icelandic Króna
1 CVE١٫٣٦٤٦٦ ISK
5 CVE٦٫٨٢٣٣٠ ISK
10 CVE١٣٫٦٤٦٦٠ ISK
20 CVE٢٧٫٢٩٣٢٠ ISK
50 CVE٦٨٫٢٣٣٠٠ ISK
100 CVE١٣٦٫٤٦٦٠٠ ISK
250 CVE٣٤١٫١٦٥٠٠ ISK
500 CVE٦٨٢٫٣٣٠٠٠ ISK
1000 CVE١٬٣٦٤٫٦٦٠٠٠ ISK
2000 CVE٢٬٧٢٩٫٣٢٠٠٠ ISK
5000 CVE٦٬٨٢٣٫٣٠٠٠٠ ISK
10000 CVE١٣٬٦٤٦٫٦٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / اسكودو الرأس الأخضر
1 ISK٠٫٧٣٢٧٨ CVE
5 ISK٣٫٦٦٣٩١ CVE
10 ISK٧٫٣٢٧٨١ CVE
20 ISK١٤٫٦٥٥٦٢ CVE
50 ISK٣٦٫٦٣٩٠٥ CVE
100 ISK٧٣٫٢٧٨١٠ CVE
250 ISK١٨٣٫١٩٥٢٥ CVE
500 ISK٣٦٦٫٣٩٠٥٠ CVE
1000 ISK٧٣٢٫٧٨١٠٠ CVE
2000 ISK١٬٤٦٥٫٥٦٢٠٠ CVE
5000 ISK٣٬٦٦٣٫٩٠٥٠٠ CVE
10000 ISK٧٬٣٢٧٫٨١٠٠٠ CVE