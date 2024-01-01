10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

تحويل CVE إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
13.65 isk

Esc1.000 CVE = kr1.365 ISK

Mid-market exchange rate at 18:45
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CVE إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7451.5021.6590.94620.843
1 GBP1.16811.277107.1651.7541.9381.10524.347
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86619.071
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Icelandic Króna
1 CVE١٫٣٦٤٦٢ ISK
5 CVE٦٫٨٢٣١٠ ISK
10 CVE١٣٫٦٤٦٢٠ ISK
20 CVE٢٧٫٢٩٢٤٠ ISK
50 CVE٦٨٫٢٣١٠٠ ISK
100 CVE١٣٦٫٤٦٢٠٠ ISK
250 CVE٣٤١٫١٥٥٠٠ ISK
500 CVE٦٨٢٫٣١٠٠٠ ISK
1000 CVE١٬٣٦٤٫٦٢٠٠٠ ISK
2000 CVE٢٬٧٢٩٫٢٤٠٠٠ ISK
5000 CVE٦٬٨٢٣٫١٠٠٠٠ ISK
10000 CVE١٣٬٦٤٦٫٢٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / اسكودو الرأس الأخضر
1 ISK٠٫٧٣٢٨٠ CVE
5 ISK٣٫٦٦٤٠٢ CVE
10 ISK٧٫٣٢٨٠٣ CVE
20 ISK١٤٫٦٥٦٠٦ CVE
50 ISK٣٦٫٦٤٠١٥ CVE
100 ISK٧٣٫٢٨٠٣٠ CVE
250 ISK١٨٣٫٢٠٠٧٥ CVE
500 ISK٣٦٦٫٤٠١٥٠ CVE
1000 ISK٧٣٢٫٨٠٣٠٠ CVE
2000 ISK١٬٤٦٥٫٦٠٦٠٠ CVE
5000 ISK٣٬٦٦٤٫٠١٥٠٠ CVE
10000 ISK٧٬٣٢٨٫٠٣٠٠٠ CVE