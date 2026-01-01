1 كرونة آيسلندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

حوّل ISK إلى CVE بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.7841 CVE

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ISK إلى CVE،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى CVE متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ISK إلى CVE اليوم

ISKCVE
1 ISK0.78 CVE
5 ISK3.92 CVE
10 ISK7.84 CVE
20 ISK15.68 CVE
50 ISK39.20 CVE
100 ISK78.41 CVE
250 ISK196.02 CVE
500 ISK392.04 CVE
1000 ISK784.08 CVE
2000 ISK1,568.16 CVE
5000 ISK3,920.39 CVE
10000 ISK7,840.78 CVE
CVEISK
1 CVE1.28 ISK
5 CVE6.38 ISK
10 CVE12.75 ISK
20 CVE25.51 ISK
50 CVE63.77 ISK
100 CVE127.54 ISK
250 CVE318.84 ISK
500 CVE637.69 ISK
1000 CVE1,275.38 ISK
2000 CVE2,550.76 ISK
5000 CVE6,376.90 ISK
10000 CVE12,753.80 ISK

الأسئلة الشائعة