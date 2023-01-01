كرونة آيسلندية إلى روبية نيبالية

تحويل ISK إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٩٧٥٫٧٤ npr

1.00000 ISK = 0.97574 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NPR
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Nepalese Rupee
1 ISK0.97574 NPR
5 ISK4.87872 NPR
10 ISK9.75744 NPR
20 ISK19.51488 NPR
50 ISK48.78720 NPR
100 ISK97.57440 NPR
250 ISK243.93600 NPR
500 ISK487.87200 NPR
1000 ISK975.74400 NPR
2000 ISK1951.48800 NPR
5000 ISK4878.72000 NPR
10000 ISK9757.44000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Icelandic Króna
1 NPR1.02486 ISK
5 NPR5.12430 ISK
10 NPR10.24860 ISK
20 NPR20.49720 ISK
50 NPR51.24300 ISK
100 NPR102.48600 ISK
250 NPR256.21500 ISK
500 NPR512.43000 ISK
1000 NPR1024.86000 ISK
2000 NPR2049.72000 ISK
5000 NPR5124.30000 ISK
10000 NPR10248.60000 ISK