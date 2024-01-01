İzlanda kronundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile ISK → NPR çevirin

1.000 isk
958,57 npr

1.00000 ISK = 0.95857 NPR

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854551.073289.09151.45361.653750.94918.3311
1 GBP1.1702111.25585104.2541.700991.93521.1105321.4509
1 USD0.93180.796273183.01481.354451.540950.8842517.0808
1 INR0.01122440.009591950.01204610.01631580.01856240.01065170.205756

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İzlanda kronundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Nepal Rupisi
1 ISK0.95857 NPR
5 ISK4.79284 NPR
10 ISK9.58568 NPR
20 ISK19.17136 NPR
50 ISK47.92840 NPR
100 ISK95.85680 NPR
250 ISK239.64200 NPR
500 ISK479.28400 NPR
1000 ISK958.56800 NPR
2000 ISK1917.13600 NPR
5000 ISK4792.84000 NPR
10000 ISK9585.68000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İzlanda Kronu
1 NPR1.04322 ISK
5 NPR5.21610 ISK
10 NPR10.43220 ISK
20 NPR20.86440 ISK
50 NPR52.16100 ISK
100 NPR104.32200 ISK
250 NPR260.80500 ISK
500 NPR521.61000 ISK
1000 NPR1043.22000 ISK
2000 NPR2086.44000 ISK
5000 NPR5216.10000 ISK
10000 NPR10432.20000 ISK