2000 Nepal rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NPR → ISK çevirin

2.000 npr
2.074,06 isk

1.00000 NPR = 1.03703 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NPR → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İzlanda Kronu
1 NPR1.03703 ISK
5 NPR5.18515 ISK
10 NPR10.37030 ISK
20 NPR20.74060 ISK
50 NPR51.85150 ISK
100 NPR103.70300 ISK
250 NPR259.25750 ISK
500 NPR518.51500 ISK
1000 NPR1037.03000 ISK
2000 NPR2074.06000 ISK
5000 NPR5185.15000 ISK
10000 NPR10370.30000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Nepal Rupisi
1 ISK0.96429 NPR
5 ISK4.82146 NPR
10 ISK9.64293 NPR
20 ISK19.28586 NPR
50 ISK48.21465 NPR
100 ISK96.42930 NPR
250 ISK241.07325 NPR
500 ISK482.14650 NPR
1000 ISK964.29300 NPR
2000 ISK1928.58600 NPR
5000 ISK4821.46500 NPR
10000 ISK9642.93000 NPR