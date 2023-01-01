20 كرونة آيسلندية إلى روبية نيبالية

تحويل ISK إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
١٩٫١٨ npr

1.00000 ISK = 0.95918 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Nepalese Rupee
1 ISK0.95918 NPR
5 ISK4.79591 NPR
10 ISK9.59182 NPR
20 ISK19.18364 NPR
50 ISK47.95910 NPR
100 ISK95.91820 NPR
250 ISK239.79550 NPR
500 ISK479.59100 NPR
1000 ISK959.18200 NPR
2000 ISK1918.36400 NPR
5000 ISK4795.91000 NPR
10000 ISK9591.82000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Icelandic Króna
1 NPR1.04255 ISK
5 NPR5.21275 ISK
10 NPR10.42550 ISK
20 NPR20.85100 ISK
50 NPR52.12750 ISK
100 NPR104.25500 ISK
250 NPR260.63750 ISK
500 NPR521.27500 ISK
1000 NPR1042.55000 ISK
2000 NPR2085.10000 ISK
5000 NPR5212.75000 ISK
10000 NPR10425.50000 ISK