كرونة آيسلندية إلى دولار جامايكي

تحويل ISK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
1141.03 jmd

1.00000 ISK = 1.14103 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جامايكي
1 ISK1.14103 JMD
5 ISK5.70515 JMD
10 ISK11.41030 JMD
20 ISK22.82060 JMD
50 ISK57.05150 JMD
100 ISK114.10300 JMD
250 ISK285.25750 JMD
500 ISK570.51500 JMD
1000 ISK1141.03000 JMD
2000 ISK2282.06000 JMD
5000 ISK5705.15000 JMD
10000 ISK11410.30000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Icelandic Króna
1 JMD0.87640 ISK
5 JMD4.38199 ISK
10 JMD8.76399 ISK
20 JMD17.52798 ISK
50 JMD43.81995 ISK
100 JMD87.63990 ISK
250 JMD219.09975 ISK
500 JMD438.19950 ISK
1000 JMD876.39900 ISK
2000 JMD1752.79800 ISK
5000 JMD4381.99500 ISK
10000 JMD8763.99000 ISK