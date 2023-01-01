100 كرونة آيسلندية إلى دولار جامايكي

تحويل ISK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

100 isk
112.41 jmd

1.00000 ISK = 1.12411 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جامايكي
1 ISK1.12411 JMD
5 ISK5.62055 JMD
10 ISK11.24110 JMD
20 ISK22.48220 JMD
50 ISK56.20550 JMD
100 ISK112.41100 JMD
250 ISK281.02750 JMD
500 ISK562.05500 JMD
1000 ISK1124.11000 JMD
2000 ISK2248.22000 JMD
5000 ISK5620.55000 JMD
10000 ISK11241.10000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Icelandic Króna
1 JMD0.88959 ISK
5 JMD4.44796 ISK
10 JMD8.89591 ISK
20 JMD17.79182 ISK
50 JMD44.47955 ISK
100 JMD88.95910 ISK
250 JMD222.39775 ISK
500 JMD444.79550 ISK
1000 JMD889.59100 ISK
2000 JMD1779.18200 ISK
5000 JMD4447.95500 ISK
10000 JMD8895.91000 ISK